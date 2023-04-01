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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба стрельнул дуплетом, а Галактионов обидел «бывших» - это «Локомотив» на выезде разгромил «Пари НН»

01 Апреля 2023 • 15:55 Комментировать (1)
Пари НН
0:4
Локомотив Москва
окончен

«Пари НН» и московский «Локомотив» сошлись в рамках чемпионата России. Встреча 21-го тура РПЛ состоялась 1 апреля на стадионе «Нижний Новгород».

Протокол игры  
Пари НН0:4Локомотив Москва
  15'Дзюба Артём (0:1)
  26'Баринов Дмитрий (0:2)
  31'Дзюба Артём (0:3)
  Миранчук Антон (0:4)
Нигматуллин АртурСтоцкий ДмитрийГоцук КириллМасоэро Лукас ГабриэльКаккоев НикитаШарипов Альберт 70' (Яковлев Владислав Геннадьевич ( 70') Михайлов Ярослав 56' (Янсане Момо ( 56') Калинский Николай 56' (Глушаков Денис ( 56') Сулейманов Тимур 56' (Юлдошев Иброгимхалил ( 56') Кротов Вячеслав 57' (Соколов Артём ( 57') Рыбчинский Дмитрий  54'
Запасные: Берковский ИльяЖигулёв ИльяСевикян ЭдгарАнисимов АртурГойло НикитаАлександров ВикторШильцов Константин
Лантратов ИльяНенахов МаксимМитай МариоМагкеев СтаниславПогостнов ЕгорБаринов Дмитрий 81' (Раков Вадим ( 81') Карпукас АртёмЖемалетдинов Рифат 62' (Камано Франсуа ( 62') Глушенков Максим 81' (Марадишвили Константин ( 81') Пиняев Сергей 74' (Миранчук Антон ( 74') Дзюба Артём 74' (Игнатьев Иван ( 74')
Запасные: Куликов ДаниилМитров ТимофейЩетинин МихаилЖивоглядов ДмитрийИваньков МихаилХудяков Даниил
01 апреля. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

 

Михаил Галактионов на встречу с «бывшими» нацепил всё самое бронебойное. Дзюба отдохнул за паузу на матчи сборных и, видимо, ещё больше зарядился от невызова. Уничтожать Артём начал с первых минут, за полчаса оформив дубль и разгром «Пари НН». Но обо всём по порядку. Пиняев, Глушенков и Жемалетдинов обеспечили реально мощную поддержку реально мощному форварду.

Долгоиграющая атака «Локомотива» уже в третьей волне получила отличный прострел Ненахова, Дзюба в штрафной площади корпусом подвинул Гоцука и пяткой пробил, спрятав удар от Нигматуллина – 0:1. Следом Пиняев выдал неплохое соло, завершившееся кручённым ударом в дальнюю «девять». Немного не попал Сергей. Зато точен был Баринов после углового удара от хозяев.

«Локомотив» легко отбился на корнере и раскрутил контратаку четыре в четыре. Рифат Жемалетдинов с помощью рикошета от Михайлова выкатил мяч на 11 метров, куда ускорился Баринов. Удар Дмитрия пришёлся точно под штангу – 0:2. А следом подоспел и дубль Дзюбы. Теперь уже Карпукас совершил решающее ускорение и прострел на 11-метровую отметку, а Артём по лекалам Баринова пробил хладнокровно и точно под штангу – 0:3.

Удивительно, но сон «Нижнего Новгорода» завершился только после разгромного счёта. Шансов на гол престижа или даже возрождение интриги было много, но Магкеев, после кросса Каккоева неожиданно срезавший мяч в свои ворота, попал в штангу, а удар Сулейманова метров с десяти на линии ворот остановил Максим Ненахов. Не получилось у хозяев в игру вернуться, и та постепенно стала утихать. Стало много стыков, остановок, после часа игры Горлов произвёл четверную (!) замену. Но на темпе игры это никак не сказалось. Разве что, отрицательно.

Правда, на четвёртый гол «Локо» всё-таки зашёл. Два в два убежали Дзюба с Пиняевым, Артём не пожадничал и покатил на Сергея, перед которым остался только вратарь. Именно в Артура Нигматуллина и пробил форвард гостей. Пиняев простил, а вот Миранчук в компенсированное время был точен. Быстрая атака три в три завершилась откидкой Марадишвили, после чего и отличился Антон, технично пробив с 13 метров - 0:4.

В итоге москвичи ограничились четырьмя голами, победа над бывшим клубом нынешнего главного тренера смотрится очень убедительно. А вот Артёма Горлова, согласно слухам по ходу матча, уже этим вечером ждёт увольнение из «Пари НН».

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Локомотив Москва Пари НН
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Комментарии (1)
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TEREX
01 Апреля 2023 в 16:02
ай да здюба..)) ай да монстра..)) атветил усем хейтарам
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