В «Локомотиве» рассказали о состоянии Баринова

Полузащитник Дмитрий Баринов не сыграл за сборную России в мартовских матчах против Ирана (1:1) и Ирака (2:0). В «Локомотиве» рассказали о состоянии футболиста.

«По результатам комплексного обследования Дмитрия Баринова проблем в коленном суставе не выявлено», - сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Баринов имеет шансы сыграть против «Пари НН» в ближайшем туре Премьер-лиги, но решение будет принимать медицинский штаб. Об этом тоже рассказали в московском клубе.

Матч между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдёт в субботу, 1 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 14:00 по московскому времени.