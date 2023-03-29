Быстров назвал сходство между Пиняевым и Аршавиным

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров назвал, чем молодой игрок «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев так напоминает ему Андрея Аршавина, пять лет назад повесившего бутсы на гвоздь.

«Это же видно, как они похоже. Как и Аршавин, он тоже не боится брать игру на себя. Пусть и не все его обводки были удачными, но этого было достаточно», - заявил Быстров «Спорт-Экспрессу», добавив, что он искренне кайфовал от просмотра футбола, когда молодой Пиняев наконец-то получал мяч.

Сергей Пиняев в свои 18 лет является основным игроком московского «Локомотива» и сборной России, первую половину текущего сезона он провёл в самарских «Крыльях Советов», в составе которых забил три гола.