Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин назвал Дзюбу «прошлым веком российского футбола»

22 Марта 2023 • 18:43 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» высказался в адрес форварда столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы. Гладилин считает, что не видит смысла вызывать 34-летнего нападающего в сборную России.

«Мое мнение такое же, как и у главного тренера Валерия Карпина. Артём Дзюба, которому уже 35 лет будет, уже вчерашний день нашего футбола. И рассматривать его в перспективе как игрока сборной уже не целесообразно», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

В весенних матчах в рамках Премьер-лиги опытный Дзюба забил за «железнодорожников» уже четыре гола. Три из них оказались в воротах «Ростова», которым руководит Валерий Карпин. Ещё один гол Дзюба забил в ворота «Краснодара» в домашнем волевом победном матче – 3:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Валерий Гладилин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
19:04 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Трёхматчевая дисквалификация – суровое наказание для Ганчаренко»
18:55 · Россия. Премьер-лига
​Агент высказался о сроках восстановления Дивеева
18:43 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал Дзюбу «прошлым веком российского футбола»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Страшного в дисквалификации Ганчаренко для «Урала» ничего нет»
18:34 · Кубок России
​Владелец «Акрона» уверен в кубковой победе над «Динамо»
18:22 · Россия. Премьер-лига
​В «Локомотиве» может смениться генеральный директор – известны кандидаты
18:03 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Химок» пообещал, что его клуб не вылетит в Первую лигу
17:54 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Талалаев не виноват в происходящем с «Торпедо»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Игонин опроверг слова о том, что сомневается в чемпионстве «Зенита»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Габулов назвал Сафонова основным голкипером сборной России
17:27 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на увольнение Талалаева
17:18 · Россия. Премьер-лига
​Юран может стать главным тренером «Торпедо»
17:16 · Россия. Премьер-лига
«Химки» потеряли Бикела на два матча Премьер-лиги
17:15 · Россия. Премьер-лига
Казаков назвал причину ухода Талалаева из «Торпедо»
16:52 · Россия. Премьер-лига
​Тренера «Урала» Ганчаренко сурово наказали за ругательства в адрес арбитра 2
Все новости
Рекомендуем