Гладилин назвал Дзюбу «прошлым веком российского футбола»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» высказался в адрес форварда столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы. Гладилин считает, что не видит смысла вызывать 34-летнего нападающего в сборную России.

«Мое мнение такое же, как и у главного тренера Валерия Карпина. Артём Дзюба, которому уже 35 лет будет, уже вчерашний день нашего футбола. И рассматривать его в перспективе как игрока сборной уже не целесообразно», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

В весенних матчах в рамках Премьер-лиги опытный Дзюба забил за «железнодорожников» уже четыре гола. Три из них оказались в воротах «Ростова», которым руководит Валерий Карпин. Ещё один гол Дзюба забил в ворота «Краснодара» в домашнем волевом победном матче – 3:2.