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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Локомотива» Фассон похвалил Галактионова

27 Марта 2023 • 21:31 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Защитник столичного «Локомотива» Лукас Фассон отметил прогресс в игре своего клуба после прихода на пост главного тренера молодого специалиста Михаила Галактионова.

«Очевидно, что «Локомотив» прибавил с приходом нового главного тренера. Игра стала лучше в разы, более организованной. Результаты у «Локомотива» есть, и они всем видны», - заявил Фассон «Матч ТВ», добавив, что приложит все усилия, чтобы скорее вернуться на поле после тяжёлой травмы колена.

Напомним, что благодаря трём победам подряд в рамках РПЛ «Локомотив» под руководством Галактионова добрался до 11 места в турнирной таблице чемпионата России, оставив в догоняющих «Факел», «Пари НН» и «Крылья Советов». Притом, что до возобновления чемпионата страны «железнодорожники» шли на 14 месте и лишь на одно очко отрывались от зоны вылета, в которой увязли «Химки» и столичное «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Лукас Фассон
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ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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