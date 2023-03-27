Защитник «Локомотива» Фассон похвалил Галактионова

Защитник столичного «Локомотива» Лукас Фассон отметил прогресс в игре своего клуба после прихода на пост главного тренера молодого специалиста Михаила Галактионова.

«Очевидно, что «Локомотив» прибавил с приходом нового главного тренера. Игра стала лучше в разы, более организованной. Результаты у «Локомотива» есть, и они всем видны», - заявил Фассон «Матч ТВ», добавив, что приложит все усилия, чтобы скорее вернуться на поле после тяжёлой травмы колена.

Напомним, что благодаря трём победам подряд в рамках РПЛ «Локомотив» под руководством Галактионова добрался до 11 места в турнирной таблице чемпионата России, оставив в догоняющих «Факел», «Пари НН» и «Крылья Советов». Притом, что до возобновления чемпионата страны «железнодорожники» шли на 14 месте и лишь на одно очко отрывались от зоны вылета, в которой увязли «Химки» и столичное «Торпедо».