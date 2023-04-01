Павлюченко ответил, на сколько ещё хватит Дзюбы

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко ответил на вопрос, на сколько ещё хватит Артёма Дзюбы.

34-летний Дзюба в феврале подписал контракт с «Локомотивом». С тех пор нападающий забил четыре гола в трёх матчах Премьер-лиги.

«Всё зависит от его отношения к футболу, посмотрите на Модрича, человек в 37 лет тащит «Реал» в Лиге чемпионов и сборную Хорватии на чемпионате мира. Главное, чтобы здоровье позволяло, тогда точно сможет ещё три-четыре года поиграть», - сказал Павлюченко, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

В субботу «Локомотив» проводит гостевой матч чемпионата России против «Пари НН». Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции.