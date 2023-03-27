Булыкин: «Пока Пиняеву лучше задержаться и окрепнуть в РПЛ»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин, который в своё время успел поиграть в чемпионате Нидерландов, порассуждал о возможном переезде Сергея Пиняева в зарубежный чемпионат.

«Пиняев отлично знает, что такое зарубежный футбол, так как ездил в европейские клубы на стажировки. Однако если учесть проблемы футболистов с российским паспортом, ему будет очень тяжело уехать в Европу сейчас», - рассказал Булыкин порталу Metaratings.

Напомним, что Пиняеву всего 18 лет, с минувшей зимы он является игроком московского «Локомотива».

«Пока ему лучше задержаться и окрепнуть в РПЛ, а потом надо смотреть дальше», - заключил Булыкин.

Ранее бывший «железнодорожник» Дмитрий Сенников назвал известных игроков, которых напоминает ему Сергей Пиняев.