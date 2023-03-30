Каряка: «Дзюбу закономерно выбрали лучшим игроком марта»

Экс-футболист сборной России Андрей Каряка прокомментировал признание нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу лучшим игроком РПЛ по итогам марта.

Эксперт признался, что его не удивил успех Дзюбы, так как 34-летний форвард является футболистом высокого уровня.

«Да, бывают периоды не самые удачные в карьере, но сейчас он набирает оптимальную форму и доказывает свой высокий класс. Видно, что играет с желанием. Есть заряженность», — цитирует Каряку «РБ Спорт».

Кроме того, Каряка не согласился с мнением, что достижения возрастного Дзюбы говорят о низком уровне чемпионата России, поскольку сейчас у футболистов появилась возможность сохранять форму в течение долгого времени.

В текущем месяце Дзюба провёл за «Локомотив» три игры забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.