Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каряка: «Дзюбу закономерно выбрали лучшим игроком марта»

30 Марта 2023 • 15:59 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 2.90 X 3.35 2 2.40
01.04 14:00

Экс-футболист сборной России Андрей Каряка прокомментировал признание нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу лучшим игроком РПЛ по итогам марта.

Эксперт признался, что его не удивил успех Дзюбы, так как 34-летний форвард является футболистом высокого уровня.

«Да, бывают периоды не самые удачные в карьере, но сейчас он набирает оптимальную форму и доказывает свой высокий класс. Видно, что играет с желанием. Есть заряженность», — цитирует Каряку «РБ Спорт».

Кроме того, Каряка не согласился с мнением, что достижения возрастного Дзюбы говорят о низком уровне чемпионата России, поскольку сейчас у футболистов появилась возможность сохранять форму в течение долгого времени.

В текущем месяце Дзюба провёл за «Локомотив» три игры забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Андрей Каряка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
16:50 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Кузьмичев выбыл из строя на месяц
16:42 · Россия. Премьер-лига
На заседании совета директоров «Локомотива» ключевых решений не приняли
16:39 · Россия. Премьер-лига
Боков: «Если к Дивееву проявляет интерес «Наполи», то это не просто так»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о Пиняеве: «У нас давно не было таких ярких молодых футболистов»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Фанатам надо разрешить на стадионе и пиво, и водку»
16:21 · Россия. Первая лига
РФС отложил решение по реформе Первой лиги
16:16 · Россия. Премьер-лига
Колыванов назвал Тюкавина и Дзюбу лучшими нападающими в стране
16:15 · Россия. Премьер-лига
Тарханов прокомментировал награду Дзюбы
15:59 · Россия. Премьер-лига
Каряка: «Дзюбу закономерно выбрали лучшим игроком марта»
15:43 · Россия. Премьер-лига
Агент отреагировал на информацию об интересе «Наполи» к Дивееву
15:42 · Россия. Премьер-лига
РФС рассказал о реформе компенсационных выплат за подготовку футболистов
15:33 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Не люблю смеяться» 1
15:30 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил игру «Урала»
15:25 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» заинтересован в переходе Дивеева
15:23 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о кадровой ситуации в «Зените»
Все новости
Рекомендуем