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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Думаю, Дзюбу оставят в «Локомотиве»

23 Марта 2023 • 11:59 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров выразил мнение, что «Локомотив» оставит в команде нападающего Артёма Дзюбу по окончании нынешнего сезона.

Напомним, контракт 34-летнего форварда с московским клубом рассчитан до грядущего лета. В текущем сезоне Дзюба провёл за «красно-зелёных» пять матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Локомотиву» нужны два-три хороших трансфера и в следующем сезоне они будут бороться за попадание в тройку. Думаю, Дзюбу оставят. Ему предложат новый контракт», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

После 20 туров РПЛ «железнодорожники» расположились на 11-м месте турнирной таблицы, набрав 22 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Быстров Артём Дзюба
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