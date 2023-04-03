Наумов: «Локомотив» наверняка увеличит Дзюбе зарплату»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов с интересом следит за выступлениями клуба, в частности, его радуют успехи Артема Дзюбы, присоединившегося к железнодорожникам в феврале. Он считает, что клуб вряд ли станет предлагать ему долгосрочный контракт, однако обязан увеличить зарплату.

- Возраст все же берет свое, поэтому в «Локо» вряд ли будут рисковать и предлагать Дзюбе долгосрочный контракт. А вот зарплату наверняка предложат больше, - цитирует слова Наумова «РБ Спорт».

Напомним, что в последней игре своего клуба Артём Дзюба сделал дубль в ворота «Пари НН».