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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Вернуться к системе «весна-осень» невозможно»

21 Марта 2023 • 20:04 Комментировать
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01.04 14:00

Знаменитый в прошлом российский голкипер, а ныне футбольный эксперт и ди-джей Руслан Нигматуллин скептически относится к возвращению РПЛ к системе «весна-осень». По ней, напомним, в России играли до переходного сезона-2011/2012.  

«Возвращаться к этой системе будет очень тяжело, наверное, даже невозможно. Зачем вообще переходили на неё? Полагаю, чтобы играть в европейском стиле», - рассказал Нигматуллин «Чемпионату».

По мнению эксперта, сейчас всех футболистов, выступающих в России, устраивает текущая система, так как у них два больших отпуска в году.

«У нас в своё время такого не было», - добавил Нигматуллин.

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Руслан Нигматуллин
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