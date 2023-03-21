Нигматуллин: «Вернуться к системе «весна-осень» невозможно»

Знаменитый в прошлом российский голкипер, а ныне футбольный эксперт и ди-джей Руслан Нигматуллин скептически относится к возвращению РПЛ к системе «весна-осень». По ней, напомним, в России играли до переходного сезона-2011/2012.

«Возвращаться к этой системе будет очень тяжело, наверное, даже невозможно. Зачем вообще переходили на неё? Полагаю, чтобы играть в европейском стиле», - рассказал Нигматуллин «Чемпионату».

По мнению эксперта, сейчас всех футболистов, выступающих в России, устраивает текущая система, так как у них два больших отпуска в году.

«У нас в своё время такого не было», - добавил Нигматуллин.