Павлюченко — о Fan ID: «Чуть-чуть повыпендриваются и отменят»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о системе Fan ID, на фоне введения которой заметно снизилась посещаемость матчей РПЛ.

Бывший футболист считает, что Fan ID убивает российский футбол и его необходимо убрать. По словам Павлюченко, команды играют для болельщиков, которые просто должны получать удовольствие от матчей.

«Когда я увидел, что «Спартак» играет при четырёх тысячах болельщиков на стадионе, решил, что это пародия футбола. Мне кажется, что чуть-чуть повыпендриваются и отменят», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Также эксперт подчеркнул, что в контексте Fan ID нет смысла говорить про безопасность, так как и без этой системы на стадионах всё тщательно контролируется.