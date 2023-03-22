Овсепян — о Тикнизяне в сборной Армении: «Мы только рады футболистам такого уровня»

Экс-главный тренер сборной Армении Саркис Овсепян прокомментировал новость о том, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян получил армянский паспорт.

По мнению Овсепяна, Тикнизян не помешает национальной команде Армении, так как сейчас она испытывает проблемы с качественной конкуренцией.

«Отношусь нормально. Если он хочет играть за Армению, почему нет? Мы только рады футболистам такого уровня. Потому что у нас сейчас всё очень плохо с конкуренцией», — приводит слова Овсепяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» 28 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач. Ранее он выступал за молодёжную сборную России.