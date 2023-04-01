Агент Селюк: «Гогуа может играть в любой команде — от «Зенита» до «Спартака» с «Локомотивом»

Дмитрий Селюк, агент ивуарийского защитника Седрика Гогуа, заявил, что его клиент способен выступать за любой российский клуб.

Напомним, ранее Гогуа защищал цвета ЦСКА, «Тамбова», «Ротора» и хабаровского СКА. Сейчас же 28-летний защитник представляет таджикский клуб «Истиклол».

Селюк выразил надежду на то, что однажды Гогуа вернётся в Россию и докажет, что к нему в нашей стране отнеслись несправедливо.

«Хочу, чтобы Седрик вернулся в Россию. Когда он был в «Роторе», болельщики его признавали лучшим футболистом. Седрик может играть в любой команде — от «Зенита» до «Спартака» с «Локомотивом», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Отметим, что последним клубом Гогуа в России был волгоградский «Ротор», который он покинул в 2021 году.