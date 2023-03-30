Тарханов прокомментировал награду Дзюбы

Знаменитый российский специалист Александр Тарханов высказался о получении Артёмом Дзюбой награды лучшего игрока марта в РПЛ.

«Сто процентов своей игрой Дзюба заслужил эту награду, он здорово проявил себя в марте. Он вдохновил «Локомотив», с ним команда выглядит намного увереннее. Посмотрим, как сложится эта история дальше», — заявил наставник в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, руководство «железнодорожников» предложит новое соглашение экс-капитану российской сборной, отметив также, что «Локомотиву» нужен такой человек в раздевалке, как Дзюба.

Напомним, что в марте Артём Дзюба забил четыре гола при одном ассисте в трёх матчах Премьер-лиги. «Локомотив» одержал три победы, поднявшись на 11-е место в турнирной таблице.