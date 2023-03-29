Дюрица: «Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту»

Бывший защитник столичного «Локомотива» Ян Дюрица высказался о перспективах «железнодорожников».

«Думаю, в следующем сезоне «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Надо всегда ставить перед собой максимальные задачи», — заявил экс-футболист сборной Словакии в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению Дюрицы, команда развивается в верном направлении, выйдя из кризиса. Ян также считает, что «Локомотив» сможет решать серьёзные задачи в будущем.

Напомним, что после возобновления сезона «железнодорожники» одержали три победы в трёх встречах, поднявшись с 14-го на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.