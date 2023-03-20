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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов рассказал, до какого возраста Дзюба сможет играть в РПЛ эксклюзив

20 Марта 2023 • 16:20 Комментировать
Пари НН
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Локомотив Москва
01.04 14:00

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о том, сможет ли нападающий Артём Дзюба выступать, как форвард «Милана» Златан Ибрагимович, до 41 года.

- Может ли Дзюба играть в РПЛ, как 41-летний Ибрагимович в Серии А?

- Не знаю, в 41 год посмотрим, где будет Дзюба (смеётся). Сейчас понятно, что возраст нормальный, Артём умеет готовиться, и если он до 41 года будет играть, то ничего страшного в этом нет. Это больше психологический момент, и есть несколько игроков, которые без скоростных качеств могут дать качественный результат. Это как раз такой случай.

- Зависит ли это от уровня чемпионата?

- Естественно, мы понимаем, что уровень Российской премьер-лиги просел, но футболисты всегда будут искать моменты, чтобы забить гол. Что собственно Дзюба и делает. Так держать.

34-летний Дзюба с января 2023 года выступает за «Локомотив». За «железнодорожников» он сыграл 5 матчей, в которых забил 4 гола и отдал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов Златан Ибрагимович Артём Дзюба РПЛ
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