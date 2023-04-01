Дзюба оформил дубль к 31-й минуте, «Локомотив» уже громит «Пари НН»

Неудержимый «Локомотив» продолжает разрывать оборону «Пари НН», бывшей команды своего наставника, Михаила Галактионова. Всего полчаса игры, и «железнодорожники» уже громят противника со счетом 3:0. На 31-й минуте оформил дубль Артём Дзюба, забив свой шестой гол в 2023 году. Прошел вертикальный пас в центр штрафной, и ветеран под опекой противника изловчился и в касание пробил впритирку с левой штангой ворот нижегородцев.

Ранее Дзюба забил пяткой с линии вратарской, а Дмитрий Баринов легко разобрался с отскоком и послал мяч в сетку.

На табло 0:3. Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.