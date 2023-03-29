Мостовой: «Нельзя сравнивать Пиняева и Захаряна»

Российский футбольный эксперт Александр Мостовой порассуждал о сравнении двух талантливых российских футболистов – полузащитниках московских «Локомотива» и «Динамо» Сергее Пиняеве и Арсене Захаряне соответственно.

«Пиняев и Захарян - это совершенно разные футболисты. Сергея Бог наградил стартовой взрывной скоростью. У Захаряна качества иные — он умеет думать на поле», - заявил Мостовой Metaratings, добавив, что Захарян слегка растерял свою форму из-за недавней истории с неудавшимся переходом в лондонский «Челси».

Напомним, что в прошедшие выходные Пиняев стал автором гола в составе сборной России – он поразил ворота команды Ирака в очной встрече, прошедшей на питерской «Газпром Арене».