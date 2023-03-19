Борис Игнатьев: «Дзюба находится не в идеальном состоянии»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев считает, что форвард «Локомотива» Артём Дзюба на данный момент, несмотря на вчерашний гол – не в своей лучшей форме.

«Считаю, что Дзюба пока не показывает сверхактивной игры со своей стороны. Он пока в движении, в поиске своего лучшего состояния. При этом он очень важная, очень яркая фигура для «Локомотива», - рассказал Игнатьев «Газете.Ру».

Напомним, что вчера Дзюба не смог реализовать 11-метровый удар в матче «Локомотива» и «Краснодара», однако позже исправился и забил победный гол встречи. Матч завершился со счётом 3:2 и вознёс «Локо» на 11 место турнирной таблицы РПЛ.