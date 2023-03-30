Павлюченко: «Ари — один из самых грязных футболистов в моей карьере»

Бывший нападающий российской сборной Роман Павлюченко высказался о качествах экс-форварда «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари.

«Наверное, Ари — один из самых грязных футболистов в моей карьере. Я его как человека не знаю, сужу по поступкам на поле — поэтому, наверное, он один из них», — заявил экс-нападающий «Тоттенхэма» в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, многие футболисты, тренировавшиеся вместе с Ари, подтвердили его грубость. Тем не менее Павлюченко не стал комментировать стремление бразильско-российского форварда стать депутатом Государственной думы.

Напомним, что Ари провёл в России 11 лет своей карьеры, дважды сыграв в футболке национальной команды.