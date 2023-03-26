Куликов раскрыл секрет преображения «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, что изменилось в команде в межсезонье.

«Мы хорошо прошли сборы, в этом и залог успеха. Плюс в команде отличная атмосфера, мы очень привыкли к нашему главному тренеру. Ребята знают Галактионова и понимают его требования», - рассказал Куликов Sport24.

Напомним, благодаря трём завоёванным победам подряд «железнодорожники» взлетели на 11 место в турнирной таблице Премьер-лиги, потеснив «Крылья Советов». Руководит командой молодой специалист Михаил Галактионов.

В 21 туре РПЛ «Локомотив» отправится на выезд в Нижний Новгород, где попробует одержать ещё одну победу – теперь над местным «Пари НН».