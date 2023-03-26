Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Куликов раскрыл секрет преображения «Локомотива»

26 Марта 2023 • 11:58 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, что изменилось в команде в межсезонье.

«Мы хорошо прошли сборы, в этом и залог успеха. Плюс в команде отличная атмосфера, мы очень привыкли к нашему главному тренеру. Ребята знают Галактионова и понимают его требования», - рассказал Куликов Sport24.

Напомним, благодаря трём завоёванным победам подряд «железнодорожники» взлетели на 11 место в турнирной таблице Премьер-лиги, потеснив «Крылья Советов». Руководит командой молодой специалист Михаил Галактионов.

В 21 туре РПЛ «Локомотив» отправится на выезд в Нижний Новгород, где попробует одержать ещё одну победу – теперь над местным «Пари НН».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Даниил Куликов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
12:32 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Рано называть Пиняева звездой
12:09 · Россия. Премьер-лига
Кутателадзе: «Зенит» предлагал больше денег, но мы не могли так поступить со «Спартаком»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Куликов раскрыл секрет преображения «Локомотива»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов – о поражении ЦСКА от 2DROTS: «Этот матч можно считать тренировкой»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Гранат не сомневается, что «Локомотив» останется в РПЛ
11:06 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Даже если проиграем Ираку, Карпина увольнять нельзя»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Кузнецов: «Время Дзюбы в сборной России уже прошло»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, когда возглавит новый клуб
09:20 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «ЦСКА не стоит критиковать за товарищеский матч с медийной командой»
09:11 · Россия. Премьер-лига
Сигурдссон рассказал, как Модрич обзывал его 1
09:11 · Россия. Премьер-лига
Игрок 2DROTS Стиль: «В конце игры с ЦСКА у нас уже сводило ноги»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Если я буду читать комментарии и статьи о себе, то точно сойду с ума»
07:59 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сборная Ирака сыграет от обороны»
07:21 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Сборной России нужно уйти от товарищеских матчей, иначе деградации не миновать»
07:01 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Вообще нет чувства, что мы обыграем сборную Ирака»
Все новости
Рекомендуем