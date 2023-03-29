Канчельскис отреагировал на награду лучшего игрока марта Дзюбой

Бывший игрок российской сборной Андрей Канчельскис высказался о получении Артёмом Дзюбой награды лучшего футболиста РПЛ в марте.

«То, что Дзюба не тренировался и может приезжать и быть лучшим — это уровень нашего чемпионата. Возможно, надо задуматься, что дальше будем делать», — заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба провёл в первом месяце весны три матча, забив четыре гола при одном ассисте. «Железнодорожники» выиграли все три поединка, поднявшись на 11-е место в турнирной таблице чемпионата.