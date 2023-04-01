Баринов забил второй гол в ворота «Пари НН»

Судьба матча 21-го тура между «Пари НН» и «Локомотивом», кажется, предрешена. В середине первого тайма новая команда Михаила Галактионова ведёт с запасом уже в два гола. Сергей Пиняев разогнал очередную атаку гостей и доставил мяч к чужим воротам, там небольшой рикошет, и Дмитрий Баринов переправил мяч в угол.

Счёт стал 2:0, «Локомотив» настигает «Урал» на 10-м месте. «Пари НН» близок к четвертому поражению в текущем сезоне и остается в зоне стыков.

Текстовая трансляция проходит на LiveResult.ru.