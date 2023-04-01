Экс-главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев может возглавить «Пари НН», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, такое назначение возможно, если команда из Нижнего Новгорода проиграет «Локомотиву» в матче 21-го тура РПЛ, который состоится сегодня, 1 апреля. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Напомним, что сейчас «Пари НН» возглавляет Артём Горлов, сменивший на этом посту по ходу текущего сезона Михаила Галактионова, который занял аналогичную должность в «Локомотиве».

После 20 туров РПЛ «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.