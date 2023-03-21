Агент: «Изидор чувствует себя лучше»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, ответил на вопрос о том, когда футболист будет готов вернуться на поле.

«Вильсон чувствует себя лучше, но не знаю, вернется ли он после перерыва на матчи сборных», — приводит слова Лакруа «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив четыре результативные передачи.

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка. В следующем матче «железнодорожники» сыграют с «Пари НН».