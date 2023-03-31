Булыкин считает, что московский «Локомотив» обыграет «Пари НН»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин уверен в том, что в двадцать первом туре российского чемпионата его бывший клуб одолеет «Пари НН». Напомним, что московским «Локомотивом» руководит Михаил Галактионов - до конца прошлого года бывший наставником нижегородского клуба.

- «Локомотив» в лучшей ситуации, он фаворит в этом матче. Думаю, что «Локомотив» победит со счетом 2:1, а Дзюба и Пиняев забьют, - цитирует слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч двух «Локомотивов» состоится в субботу, в первый день апреля. Это будет первый матч очередного тура российского чемпионата.