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Булыкин считает, что московский «Локомотив» обыграет «Пари НН»

31 Марта 2023 • 03:09 Комментировать
Пари НН
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Локомотив Москва
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01.04 14:00

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин уверен в том, что в двадцать первом туре российского чемпионата его бывший клуб одолеет «Пари НН». Напомним, что московским «Локомотивом» руководит Михаил Галактионов - до конца прошлого года бывший наставником нижегородского клуба.

- «Локомотив» в лучшей ситуации, он фаворит в этом матче. Думаю, что «Локомотив» победит со счетом 2:1, а Дзюба и Пиняев забьют, - цитирует слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч двух «Локомотивов» состоится в субботу, в первый день апреля. Это будет первый матч очередного тура российского чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Пари НН
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ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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