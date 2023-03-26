Дмитрий Кузнецов: «Время Дзюбы в сборной России уже прошло»

Бывший игрок столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов поддерживает решение тренерского штаба сборной России не вызывать форварда Артёма Дзюбу в команду на контрольные матчи.

«Сколько ему будет лет, когда будет следующий отбор на крупный турнир? 45? Давайте и меня тогда в сборную возьмём, я тоже смогу сыграть. И Даниэля Карвальо, сделаем ему российский паспорт», - цитирует Кузнецова портал «РБ Спорт».

Напомним, непопадание Дзюбы в заявку на мартовский сбор команды России вызвало у некоторых экспертов удивление. Форвард в свои 34 года набрал неплохой ход, выступая за «Локомотив» и оформил четыре гола в трёх матчах «красно-зелёных» в рамках РПЛ.