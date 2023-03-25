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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов рассказал, когда «Локомотив» примет решение по Игнатьеву

25 Марта 2023 • 15:40 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, планирует ли московский клуб продлевать контракт с нападающим Иваном Игнатьевым.

Напомним, действующее соглашение 24-летнего форварда с «железнодорожниками» рассчитано до конца июня текущего года.

«Все такие решения будут приниматься после окончания сезона. Риск потерять игрока? Ну, такой риск всегда есть. Но есть и возможность кого-то приобрести», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Игнатьев провёл за «Локомотив» 20 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

После 20 туров РПЛ «железнодорожники» набрали 22 очка, расположившись на 11-м месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Иван Игнатьев
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ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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