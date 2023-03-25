Галактионов рассказал, когда «Локомотив» примет решение по Игнатьеву

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, планирует ли московский клуб продлевать контракт с нападающим Иваном Игнатьевым.

Напомним, действующее соглашение 24-летнего форварда с «железнодорожниками» рассчитано до конца июня текущего года.

«Все такие решения будут приниматься после окончания сезона. Риск потерять игрока? Ну, такой риск всегда есть. Но есть и возможность кого-то приобрести», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Игнатьев провёл за «Локомотив» 20 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

После 20 туров РПЛ «железнодорожники» набрали 22 очка, расположившись на 11-м месте в турнирной таблице.