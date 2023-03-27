Агент: «В «Црвене Звезде» очень довольны выступлениями Раконьяца»

Игор Глушевич, агент нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, который сейчас выступает за «Црвену Звезду» на правах аренды, рассказал о том, что в сербском клубе очень довольны черногорским футболистом.

«В «Црвене Звезде» очень довольны выступлениями Раконьяца. Что касается его выкупа, давайте подождём и посмотрим, что произойдёт в следующие полтора месяца», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Раконьяц провёл за «Црвену Звезду» четыре матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего черногорца в 1,2 миллиона евро.