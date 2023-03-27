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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис заявил, что в скором времени может возглавить команду из Европы или Азии

27 Марта 2023 • 10:58 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед и тренер Андрей Канчельскис рассказал о том, когда он возглавит новую команду.

По словам специалиста, во время международной паузы он летал на переговоры с потенциальным работодателем. Канчельскис подчеркнул, что его новый клуб будет из Европы или Азии.

«Двигаемся только вперёд. Ясность скоро уже наступит, и все узнают эту команду. А сейчас пока подождём-с», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Последним местом работы Канчельскиса на сегодняшний день остаётся узбекский клуб «Навбахор», который он покинул в 2020 году. Также российский тренер возглавлял «Уфу» и латвийскую «Юрмалу».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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