Канчельскис заявил, что в скором времени может возглавить команду из Европы или Азии

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед и тренер Андрей Канчельскис рассказал о том, когда он возглавит новую команду.

По словам специалиста, во время международной паузы он летал на переговоры с потенциальным работодателем. Канчельскис подчеркнул, что его новый клуб будет из Европы или Азии.

«Двигаемся только вперёд. Ясность скоро уже наступит, и все узнают эту команду. А сейчас пока подождём-с», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Последним местом работы Канчельскиса на сегодняшний день остаётся узбекский клуб «Навбахор», который он покинул в 2020 году. Также российский тренер возглавлял «Уфу» и латвийскую «Юрмалу».