Стало известно, когда Дзюба и «Локомотив» обсудят новый контракт

34-летний российский форвард Артём Дзюба будет обсуждать с «Локомотивом» новый контракт только после завершения текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

«Продление контракта - это процесс. Сегодня мы абсолютно довольны игрой Дзюбы. Он лидер нашей команды», - заявил Нагорных.

Как добавил функционер, новый контракт «Локомотива» и форварда будет обсуждаться в конце текущего сезона.

«Мы будем обсуждать контракт и его условия только после окончания чемпионата России, как и договаривались», - добавил Нагорных.

Вчера Дзюба забил свой четвёртый гол за «Локомотив», он стал победным в домашнем матче РПЛ против «Краснодара» (3:2).