Пименов отреагировал на награду Дзюбы

Бывший футболист столичного «Локомотива» Руслан Пименов высказался о признании Артёма Дзюбы лучшим игроком марта в Премьер-лиге.

«Лучшим игроком марта я выбрал бы Тюкавина. Почему Дзюба так выглядит в 34 года в РПЛ? Артем хорош в штрафной, к тому же атакующая линия «Локомотива» выглядит убедительно», — заявил участник чемпионата мира - 2002 в интервью изданию «РБ Спорт».

Также Пименов считает падение уровня чемпионата одним из аргументов в пользу такой игры Дзюбы. Тем не менее эксперт отметил, что из-за такой ситуации выровнялся уровень команд, кроме «Зенита».

Напомним, что четыре гола при одном ассисте в трёх мартовских матчах позволили форварду «Локомотива» стать лучшим футболистом первого весеннего месяца.