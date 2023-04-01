Дзюба забил 6 голов в четырёх матчах РПЛ за «Локомотив»

Нападающий Артём Дзюба показывает, что у него ещё есть порох в пороховницах. Многие сомневались в том, что 34-летний форвард будет приносить пользу «Локомотиву», когда клуб подписывать с ним контракт в феврале. Тем не менее, Дзюба забил уже шесть голов за «железнодорожников» в Премьер-лиге, проведя четыре матча.

Дзюба в отличной форме подходит к матчу с «Зенитом», за который он играл ранее. Наверняка форвард попытается доказать, что питерцы зря не стали подписывать с ним контракт в прошлом году.

На текущий момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.