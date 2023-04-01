21-й тур Премьер-лиги начался матчами в Москве и Нижнем Новгороде. И если «Динамо» с «Сочи» пока не размочили счёт, то в параллельном поединке уже забит очень красивый гол. Затяжная атака «Локомотива» закончилась прострелом Максима Ненахова с правого фланга к воротам, и Артём Дзюба в борьбе с защитником хладнокровно переправил мяч в сетку ворот ударом пяткой. Ни защитник Кирилл Гоцук, ни голкипер Артур Нигматуллин не смогли выручить нижегородцев. Для форварда ветерана это уже пятый гол после возобновления сезона.

Видео с голевым эпизодом представлено ниже. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.