Дзюба – о победе над «Краснодаром»: «Настоящие мужики, горжусь»

Форвард московского «Локомотива» после волевой победы над «Краснодаром» в рамках РПЛ (3:2) не смог сдержать похвалы в адрес своих одноклубников.

«Настоящая команда, настоящие мужики! Снова показали характер! Горжусь», - написал Дзюба в Telegram-канале.

Дзюба мог стать одним из антигероев прошедшей в Черкизово встречи, а стал её героем. В конце первого тайма «Локомотив» уступал со счётом 0:2, а сам игрок не смог поразить ворота «быков» с 11-метрового удара. Но за 20 минут тайма второго «железнодорожники» спасли ситуацию, забили три гола и довели дело до победы – 3:2.

Притом, победа стала для «Локомотива» третьей в РПЛ подряд и благодаря очередному успеху клуб взлетел на 11 место в турнирной таблице РПЛ.