Булыкин: «Если Миранчуки окажутся в одной команде, то это будет идеально»

Российский футбольный эксперт Дмитрий Булыкин порассуждал о будущем российских братьев-близнецов Антона Миранчука и Алексея Миранчука.

«Если Миранчуки окажутся в одной команде — это будет идеально. Антон уже давно готов к переходу в европейский чемпионат», - рассказал Булыкин Metaratings.

Ранее Антон Миранчук заявлял о своих планах перебраться в Европу после того, как у него в 2024 году завершится его трудовое соглашение с «Локомотивом». Его брат Алексей Миранчук выступает в Италии уже третий год, на данный момент он является полузащитником основного состава середняка Серии А «Торино», права на него принадлежат «Аталанте».

«Окажись он в одной команде с братом, это было бы хорошо как для самих братьев, так и для их команды», - добавил Булыкин.