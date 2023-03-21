Канчельскис: «Пиняев — не звезда, но талантливый футболист»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев неплохо смотрится в «Локомотиве». Что-то в нем точно есть. Он точно не звезда, рано говорить об этом, но, безусловно, это талантливый футболист. Посмотрим, как он будет дальше проявлять себя», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в России невозможно стать звездой, звездами становятся в Европе.

В нынешнем сезоне 18-летний футболист провел 21 матч в текущем сезоне, в которых забил пять мячей и записал на свой счет три результативные передачи.