Тикнизян: «Как и Антон Миранчук, ставлю себе цель уехать в Европу»

Игрок столичного «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что хотел бы в будущем уехать играть в Европу.

«Считаю, любой футболист, который выступает уровнем ниже, чем главные европейские лиги, хочет в них попасть. Для меня это тоже естественно и я тоже ставлю себе цель когда‑нибудь там поиграть», - рассказал Тикнизян Metaratings, добавив, что сейчас сосредоточен на своих выступлениях за московский «Локомотив».

Отметим, что ранее о желании уехать в европейский чемпионат заявил одноклубник Тикнизяна Антон Миранчук.

«Антон — топовый футболист с космическим набором хороших качеств. Буду рад, если он сможет уехать», - добавил Тикнизян.