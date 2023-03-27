Защитник «Локомотива» заявил, что им интересовалась «Барселона»

Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон поведал, что ранее им интересовались в одном из лучших клубов мира – испанской «Барселоне».

«Да, это правда, однажды «Барселона» была заинтересована в моём переходе. Но всё так и осталось на уровне слухов. Я к этому отнесся совершенно спокойно», - заявил Фассон «Матч ТВ», добавив, что в футболе не всегда получается всё так, как хочешь именно ты.

Ранее Фассон поделился тяжёлыми воспоминаниями о травме крестообразных связок колена. Из-за неё 21-летний бразилец сыграл за «железнодорожников» всего лишь в двух матчах на старте текущего сезона и так и не выходил впредь на футбольное поле.