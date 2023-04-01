Булыкин: «Локомотиву» будет очень тяжело попасть в стыки»

Известный российский футбольный эксперт Дмитрий Булыкин считает, что его бывший клуб, столичный «Локомотив» уже практически выиграл в борьбе за выживание. Теперь «железнодорожникам» необходимо решать несколько другие задачи – например, готовить состав на будущий сезон.

«Локомотиву» будет очень тяжело попасть в стыки по итогам сезона. Этот клуб вообще не должен так низко находиться с их футболистами и бюджетом», - рассказал Булыкин «Чемпионату», добавив, что в зоне стыковых матчей сейчас находятся команды совершенно иного уровня.

По мнению Булыкина, сейчас «Локомотиву» следует позаботиться о составе на грядущий сезон и думать о новых усилениях.

Через несколько часов «Локомотив» выездной встречей с «Пари НН» откроет 21-й тур РПЛ.