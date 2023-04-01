Широков: «Меня не удивляет результативность Дзюбы»

Известный российский футболист Роман Широков высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Я много раз говорил, что меня не удивляет результативность Артёма Дзюбы. У него есть определённый уровень, когда он заряжен на что-то. Если взять его пять последних возвращений, то четыре точно были триумфальными», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

По словам специалиста, «Локомотив» является очень хорошей командой для московского спортсмена. Это довольно важный фактор в плане раскрытия его возможностей.

В данный момент «железнодорожники» располагаются на 11 месте в турнирной таблице РПЛ.