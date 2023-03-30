Защитник «Локомотива» Кузьмичев выбыл из строя на месяц

Молодой защитник столичного «Локомотива» Иван Кузьмичёв пропустит следующий месяц из-за травмы.
По информации«Спорт-Экспресса», 22-летний футболист «железнодорожников» станет доступен тренерскому штабу московской команды лишь в начале мая. Причина повреждения не разглашается. В нынешнем сезоне Иван Кузьмичёв провёл 15 матчей в футболке «Локомотива», не отметившись результативными действиями.
После 20 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Следующим соперником подопечных Михаила Галактионова 1 апреля станет «Пари НН».
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