Капитан и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своём состоянии. Сегодня, 26 марта, футболист не принимал участие в товарищеском матче между сборными России и Ирака.

Футболист отметил, что с коленом все более-менее нормально, но присутствует небольшой дискомфорт, поэтому завтра он сделает МРТ.

«Надо усиленно поработать в тренажерном зале, и все будет нормально. Возможно, что уже сыграю в ближайшем туре РПЛ», - приводит слова Баринова «Риа Новости».

Напомним, что в ближайшем туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Пари НН». Матч состоится 1 апреля.