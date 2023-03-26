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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов рассказал о своём состоянии

26 Марта 2023 • 22:42 Комментировать
Пари НН
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Локомотив Москва
01.04 14:00

Капитан и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своём состоянии. Сегодня, 26 марта, футболист не принимал участие в товарищеском матче между сборными России и Ирака.

Футболист отметил, что с коленом все более-менее нормально, но присутствует небольшой дискомфорт, поэтому завтра он сделает МРТ.

«Надо усиленно поработать в тренажерном зале, и все будет нормально. Возможно, что уже сыграю в ближайшем туре РПЛ», - приводит слова Баринова «Риа Новости».

Напомним, что в ближайшем туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Пари НН». Матч состоится 1 апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Российская Премьер-Лига Дмитрий Баринов
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ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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