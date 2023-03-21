Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец уверен, что в РФС стоит вернуться на систему «весна-осень»

21 Марта 2023 • 22:16 Комментировать (1)
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Опытный российский тренер Анатолий Бышовец уверен, что российскому футболу необходимо возвращение к прежней системе «весна-осень». Именно по ней в российском футболе играли до переходного сезона-2011/12.

«Уже давно говорю, что следует вернуться к прежней системе. И самая главная проблема – наш целевой спортивный чемпионат поделили на две части, у нас нет цельного спортивного чемпионата», - делится Бышовец с «Чемпионатом».

Эксперт добавил, что из-за системы «осень-весна» футболисты теперь не имеют игрового тонуса, также от неё страдают и болельщики, так как некоторые официальные матчи идут в декабре и феврале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Анатолий Бышовец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CERG
21 Марта 2023 в 22:22
Толк с этого "цельного чемпионата".
Особо ничего не изменилось. Смысл менять. Менять надо.. многое..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
22:31 · Россия. Премьер-лига
Мирзов – о матче с «Ростовом»: «Хотелось бы играть больше»
22:26 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» рассказали, когда порвавший «кресты» Ангбан вернётся на поле
22:16 · Россия. Премьер-лига
Бышовец уверен, что в РФС стоит вернуться на систему «весна-осень» 1
22:15 · Россия. Премьер-лига
Хаджи – о системе «осень-весна»: «У нас в России существует зима, она никуда не делась»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Пиняев напоминает мне Аршавина»
21:59 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
Колыванов – о Второй лиге: «Готовимся пять месяцев ради 12 матчей»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Чистяков назвал главных конкурентов «Зенита» за чемпионство
21:46 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Когда играли по системе «весна-осень», то тоже было много вопросов»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Мансилья: «Я считаюсь лучшим танцором «Оренбурга»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Гойкович: «Мы все хотели, чтобы Личка остался в «Оренбурге»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Я за возвращение к системе «весна-осень»
21:00 · Россия. Премьер-лига
Карсаков выступил за систему «весна-осень»
20:54 · Россия. Премьер-лига
Валерий Газзаев: «Возвращение к системе «весна-осень» - это шаг назад»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Лучше играть по системе «весна-осень», в июле простаивают поля»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Вернуться к системе «весна-осень» - правильно»
Все новости
Рекомендуем