Бышовец уверен, что в РФС стоит вернуться на систему «весна-осень»

Опытный российский тренер Анатолий Бышовец уверен, что российскому футболу необходимо возвращение к прежней системе «весна-осень». Именно по ней в российском футболе играли до переходного сезона-2011/12.

«Уже давно говорю, что следует вернуться к прежней системе. И самая главная проблема – наш целевой спортивный чемпионат поделили на две части, у нас нет цельного спортивного чемпионата», - делится Бышовец с «Чемпионатом».

Эксперт добавил, что из-за системы «осень-весна» футболисты теперь не имеют игрового тонуса, также от неё страдают и болельщики, так как некоторые официальные матчи идут в декабре и феврале.