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Ветеран «Локомотива» Гуренко объяснил высокую результативность Дзюбы эксклюзив

01 Апреля 2023 • 19:55 Комментировать (1)
Пари НН
0:4
Локомотив Москва
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, с чем связана высокая результативность форварда Артёма Дзюбы.

«Мне кажется, что Артём правильно сейчас действует на футбольном поле. То есть, он играет по створу, передвигается по штрафной площади, и на него играет команда, поэтому у Дзюбы такая хорошая результативность. Он правильно начал действовать на поле, перестал сваливаться во фланг, перестал подыгрывать. Может быть, Артём не делает много беговой работы, но полезен вышеперечисленными моментами. Вы знаете, что очень часто у него перепады, а сейчас он находится на пике своей формы», — сказал Гуренко.

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой 2023 года. За команду он сыграл 6 матчей, забил 6 голов и отметился результативной передачей.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Артём Дзюба РПЛ
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Комментарии (1)
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Zenituwka
01 Апреля 2023 в 20:56
Дзюба всегда очень результативен когда ему есть что и кому доказывать. Ни для кого это не новость, и даже хейтеры Дзюбы в один голос говорили что свои 7-10 голов за Локо он забьет.
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