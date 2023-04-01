Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» не смог сделать прогноз на количество забитых голов форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы к концу чемпионата России.

«Наверное, не смогу. Как-то трудно прогнозировать. Дальше ему, тем более, будет не так просто. Сейчас к нему будут более внимательно относиться, более плотно играть. За счёт него будет «Локомотив» забивать, но всё равно будет сложнее», — сказал Балахнин.

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой 2023 года. За это время он провёл за команду 6 матчей, забил 6 голов и отдал результативную передачу.