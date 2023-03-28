Наставника «Пари НН» Горлова могут уволить в случае поражения от «Локомотива»

Тренерское кресло под наставником «Пари НН» Артёмом Горловым шатается всё сильнее. После трёх поражений в рамках РПЛ подряд (одно из них – техническое), молодой тренер рискует быть уволенным из нижегородского клуба уже в грядущие выходные.

Как стало известно порталу Metaratings, специалиста могут попросить покинуть клуб в случае неудачи в матче с московским «Локомотивом» в рамках 21 тура РПЛ. А не проиграть заряженным на результат «железнодорожникам» будет непросто.

Ранее мы сообщали о двух кандидатах, которые могут заменить Артёма Горлова в стане нижегородцев в случае его отставки.

Матч между «Локомотивом» и «Пари НН» пройдёт 1 апреля в Нижнем Новгороде.