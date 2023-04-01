Газзаев: «После Слуцкого никто не будет приглашать российских специалистов в Европу»

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о том, почему российские специалисты не востребованы за рубежом.

Газзаев считает, что для того, чтобы работать в Европе необходимо знание иностранных языков. Кроме того, по мнению тренера, в зарубежных лигах сложилось не самое лучшее мнение о российских наставниках из-за неудачной работы Леонида Слуцкого, который в период с 2017 по 2019 год возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

«Если бы Слуцкий успешно отработал, на наших тренеров обращали бы больше внимания в Европе. Но он там провалился — и в Англии, и в Нидерландах», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Напомним, что после работы в «Витессе» Слуцкий вернулся в Россию и возглавил казанский «Рубин», вылетев с ним в Первую лигу по итогам сезона-2021/2022. В ноябре прошлого года именитый наставник покинул свой пост и с тех пор находится без работы.