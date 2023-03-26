Ненахов: «Дзюба играет большую роль в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о новичке команды Артёме Дзюбе.

«Безусловно, Артём Дзюба играет большую роль в команде. Он сплачивает коллектив. Конечно, он — один из лучших нападающих в нашей стране», — приводит слова Ненахова Sport24.

Напомним, 34-летний Дзюба пополнил состав «Локомотива» минувшей зимой. За новый клуб форвард провел пять матчей, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив одну результативную передачу.

«Железнодорожники» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 набранных очка за 20 туров.